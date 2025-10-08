El viernes y sábado se definen los finalistas

Se vienen las semifinales del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol que se disputarán el viernes y sábado en primera división en femenino y masculino. Recordando que todos los encuentros se jugarán en el estadio "La Tablada" y que en caso de empate durante el tiempo reglamentario, 90', la serie definirá a los finalistas desde los doce pasos.

En limpio el viernes en el escenario liguista a las 19 se medirán las chicas de Atlético Talleres vs Atlético Gorriti y desde las 21 lo harán los muchachos de Malvinas FC ante Atlético Cuyaya. Los "héroes" vienen de eliminar al Sub 19 de Zapla por 2 a 0 y el "bandeño" dejó en el camino a Luján al ganar por 5 a 4 después del 2 a 2 en los 90'.

Mientras que el sábado continuará la instancia decisiva a partir de las 19 jugarán las mujeres de Sportivo Palermo con Gimnasia y desde las 21 se toparán los varones de Ciudad de Nieva vs Gimnasia. El "león" en cuartos superó por 2 a 0 a Palermo y el "lobito" se impuso 2 a 1 a Talleres.

En tanto que los cuartos en la rama femenino comenzó con la estrepitosa goleada por 7 a 0 de Palermo sobre Cuyaya, después Atlético Gorriti clasificó al vencer por penales 4 a 2 a Universitario tras el 1 a 1 en el tiempo regular. Y las "lobitas" hicieron un gran esfuerzo y derrotaron 2 a 1 a Los Perales. Y así también las "expresitas" se impusieron cómodamente por 3 a 0 a Malvinas.

De esa manera se armaron los cruces que terminarán de confeccionar el cuadro de los finalistas del Torneo Clausura 2025.

¿Repechaje?

En las últimas reuniones del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol se planteó hacer disputar un Torneo Repechaje en primera división masculino y femenino para los jugadoras y jugadores de los 11 clubes que quedaron afuera del cuadro de cuartos de final (8 clubes) desde septiembre hasta marzo de 2026. Es más hasta se mencionó un posible homenaje al "Pichi" Arjona, histórico colaborador en Luján. Pero finalizaron los cuartos y no hubo nada oficial sólo la programación de semis.