Encuentro de jóvenes y universitarios

Bajo el lema “La juventud no se rinde, se organiza”, este miércoles se realizará el Encuentro de Universitarios y Juventudes en San Salvador de Jujuy. La convocatoria invita a las y los jóvenes a participar para seguir construyendo el futuro “con convicción y compromiso”.

El evento, que promueve el lema “Primero los Jóvenes”, se desarrollará en Salta 1162, a partir de las 19 horas. Será un espacio de intercambio, reflexión y participación activa para quienes buscan fortalecer su rol en la comunidad y proyectar nuevas propuestas desde la juventud.