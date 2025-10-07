°
7 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Foro Subnacional
Juventud Peronista de Jujuy
Foro Subnacional
Juventud Peronista de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Encuentro de jóvenes y universitarios

Se desarrollará en calle Salta 1162, a partir de las 19.

Martes, 07 de octubre de 2025 20:01

Bajo el lema “La juventud no se rinde, se organiza”, este miércoles se realizará el Encuentro de Universitarios y Juventudes en San Salvador de Jujuy. La convocatoria invita a las y los jóvenes a participar para seguir construyendo el futuro “con convicción y compromiso”.

El evento, que promueve el lema “Primero los Jóvenes”, se desarrollará en Salta 1162, a partir de las 19 horas. Será un espacio de intercambio, reflexión y participación activa para quienes buscan fortalecer su rol en la comunidad y proyectar nuevas propuestas desde la juventud.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD