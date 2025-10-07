El Ministro de Defensa Luis Petri visitó Jujuy

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, llegó este martes a Jujuy para participar en actividades del Grupo de Artillería de Montaña 5 (GAM 5). Acompañado por el gobernador Carlos Sadir y autoridades del Ejército Argentino, Petri fue testigo del inicio de la formación de 274 jóvenes jujeños que se incorporaron como soldados voluntarios.

Petri destacó que su presencia en la base militar refleja la "voluntad de respaldar y fortalecer a las fuerzas armadas", lo que se traducirá en más equipamiento, entrenamiento, capacitación y mejores condiciones para el servicio militar voluntario.

Anuncios de Fortalecimiento y Salario

El ministro subrayó la profunda vocación de servicio y el amor por la patria de los nuevos soldados. En cuanto a las mejoras económicas, adelantó que habrá un incremento salarial para las fuerzas armadas en diciembre, aunque el anuncio formal se realizará después del proceso electoral.

Modernización y Custodia de Fronteras

En materia de equipamiento, Petri confirmó dos hitos importantes para la defensa nacional:

Aviones F-16: Confirmó que los aviones de combate adquiridos por el Gobierno nacional, que calificó como "la compra más importante en equipamiento militar de los últimos 40 años”, arribarán al país el 5 de diciembre.

Vehículos Stryker: Informó que el Ejército Argentino incorporará estos vehículos, solicitados específicamente para reforzar las tareas de custodia de fronteras.

Petri detalló que se ha ampliado significativamente la cobertura con los radares ya existentes, asegurando que "cada miembro de la fuerza cuenta con el equipamiento necesario para detectar cualquier tipo de incursión en nuestras fronteras".