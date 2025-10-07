A dos años del ataque de Hamas a Israel, recuerdan a las víctimas con actos y homenajes en todo el mundo

A dos años del brutal ataque de Hamas del 7 de octubre que se cumplen este martes, familiares y amigos de los rehenes organizaron actos y homenajes a las víctimas en Israel y en otros países, incluida la Argentina.

Los actos comenzaron en los últimos días. En la Ciudad de Buenos Aires, este martes a las 18:00, habrá “un abrazo simbólico a los cautivos” en el Parque Centenario.

“Será un gesto colectivo, simple pero inmenso, vamos a unirnos bajo el lazo amarillo, símbolo de esperanza y fuerza, para gritar con el corazón en alto: ¡Que vuelvan todos los secuestrados ya!”, afirmó un comunicado difundido por los organizadores.

Hay 48 rehenes que siguen en Gaza, de ellos una veintena estaría con vida. Tres son argentinos: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio. Además, el cuerpo del también argentino Lior Rudaeff, asesinado el 7 de octubre, sigue en el enclave palestino.

“Seremos presencia, voz y abrazo de quienes aún esperan regresar. Nos une el dolor, pero más fuerte aún nos une la convicción de que la vida y la libertad valen más que cualquier silencio o indiferencia”, dijeron los organizadores.

Además, invitaron “a toda la ciudadanía a acercarse, participar y multiplicar este pedido urgente por la liberación. Porque cada persona cuenta. Porque cada abrazo es un grito colectivo que no puede ser callado”.

Los actos conmemorativos a las víctimas del 7 de octubre en Israel

El 7 de octubre de 2023 cientos de milicianos de Hamas y de otras facciones armadas palestinas atacaron el sur de Israel. Ese día, irrumpieron en el festival de música Nova, en ciudades y en aldeas comunitarias (kibbutz).

Según cifras oficiales, más de 1200 civiles fueron asesinados y unas 250 personas secuestradas y enviadas a Gaza.

El brutal ataque desencadenó la guerra, que lleva ya dos años y causó decenas de miles de víctimas en la Franja de Gaza. Este segundo aniversario coincide con una mesa de negociaciones por un alto el fuego que se lleva a cabo en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, sobre el Mar Rojo.

Los homenajes a las víctimas del 7 de octubre comenzaron en los últimos días. Hubo homenajes en distintas comunidades a lo largo de la frontera con Gaza.

Miembros del Kibutz Nir Oz, uno de los más castigados en el ataque de Hamas, visitaron el lunes sus antiguas casas, en su mayoría destruidas, para honrar a las víctimas. Allí vivía la familia argentina Silberman Bibas: Shiri y sus hijos pequeños Ariel y Kfir se convirtieron en el mayor símbolo de lucha por el regreso de los rehenes. Los tres fueron asesinados en Gaza, según denunció Israel.

Los vecinos, que hoy viven en la comunidad de Kiryat Gat, se reunieron en el cementerio local. Además, colocaron 1200 banderas israelíes en recuerdo de las víctimas.

“Decidimos volver a Nir Oz, no porque sea fácil, sino porque negarnos a rendirnos es nuestra forma de resistir”, dijo Nir Metzger. Su padre fue asesinado en cautiverio y su madre fue liberada durante los esporádicos ceses del fuego de los últimos dos años.

Se calcula que un cuarto de los 400 miembros de la comunidad de Nir Oz fueron asesinados o secuestrados durante el ataque.

Las fuerzas de seguridad israelíes se despliegan en la frontera con Gaza

En tanto, Israel desplegó a la Policía y a Fuerzas de Defensa en la frontera con Gaza ante la expectativa de que acuda un gran número de visitantes en el segundo aniversario del ataque de Hamas, informó la Agencia Judía de Noticias (AJN).

La fecha coincide además con el Sucot, una festividad judía, llamada también Fiesta de las Cabañas, que se celebra a lo largo de siete días en Israel y ocho en la diáspora judía.

Un comunicado oficial informó que las tropas serán desplegadas en el Kibutz Be’eri, la ciudad de Sderot, la Ruta 232 y el sitio de la masacre del festival Nova cerca de Reim, entre otros puntos.

También hubo homenajes en Estados Unidos

En Estados Unidos, la International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ) realizó la segunda edición de su campaña global “Flags of Fellowship” -“Banderas de Amistad”-, considerado el evento de conmemoración más grande realizado en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, dijo la AJN.

En el homenaje, celebrado desde el 2 de este mes y que se extenderá hasta el miércoles, participaron más de 1300 iglesias, universidades y sinagogas de todo el país.

Hasta este lunes, se plantaron más de 1,5 millones de banderas de Israel en sus jardines y campus. Cada institución instaló 1200 banderas, en memoria de las 1200 víctimas asesinadas durante la masacre del 7 de octubre de 2023.

“Cada una de estas 1,5 millones de banderas transmite una verdad sagrada: Israel no está solo. Desde iglesias hasta universidades, personas de fe están hombro a hombro con Israel. Cada bandera honra vidas robadas, pero también proclama que el amor y la fe son más fuertes que el odio”, dijo Yael Eckstein, presidenta y directora ejecutiva de la IFCJ.

Otros actos se celebraron en Europa en los últimos días. Miles de personas se concentraron el domingo en la plaza de Trafalgar, en Londres, para honrar a las víctimas del 7 de octubre.

Los participantes en el acto, organizado por la Junta de Diputados de Judíos Británicos, encendieron velas y escucharon discursos de líderes religiosos y parientes de rehenes capturados por Hamas.

Phil Rosenberg, presidente de la Junta, afirmó: “Nuestra comunidad se mantiene firme, decidida a defender el derecho de Israel a existir en seguridad y paz, y a combatir el antisemitismo dondequiera que aparezca”.