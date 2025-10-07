Sigue con los trabajos

Mientras continúan con los trabajos de pretemporada con miras a la Liga Argentina, Jujuy Básquet realizó la sesión de fotos prácticamente con toda la plantilla. La jornada tuvo lugar en el estadio "Federación".

Mientras avanzan con la pretemporada bajo la atenta mirada del técnico Guillermo Tasso, sobre todo aprovechando que el plantel está completo, los 16 jugadores elegidos para este año, se procedió a realizar la sesión de fotos.

En la temporada 2025-2026 de la segunda división del básquet argentino, los "cóndores" contarán con Marcos Rivera, Juan Marini, Augusto Roveres, Víctor Leaño, Ramiro Stehi, Andriy Grytsak, Matías Gutiérrez, Thiago Roca, Bruno Conti, Francisco Fornes, Tiago Nistal, Francisco Tarnowyk, Leonardo Segovia, Leonel Ponce, Santiago Ibarra y Santiago Nesman.

El cuerpo técnico, tendrá junto al DT Tasso, a Marcos Emilio, Santiago Abdala, Marcelo Benítez, Sergio Giacoppo, Mauro Aleman, Paul Simo, Armando Bergese y Oscar Vaquera, éste último es el jefe de equipo.

Mientras se espera confirmación de inicio, Jujuy Básquet sigue con los preparativos, se encuentra en la cuarta semana de pretemporada en la cual estuvo combinando trabajos físicos, técnicos y tácticos, ya que desde el primer momento se mueven con la "americana".

Recordemos que habrá un cambio en cuanto a la modalidad de juego, ya que desde la AdeC, se anunció que serán 34 equipos, dos más con respecto al último certamen, porque habrá seis instituciones nuevas en la competencia y se vuelve al formato de torneo único, todos contra todos, divididos en dos conferencias, norte y sur respectivamente.

Para el ordenamiento de las Conferencias, el Departamento de Competencias tomó el menor recorrido posible de las mismas y de cada uno de los clubes en busca de la optimización logística.

La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar. La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí.