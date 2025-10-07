En River confirmado 15 bajas para el domingo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, tendrá la difícil tarea de rearmar a su equipo para recibir el domingo a Sarmiento de Junín por la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, partido en el que tendrá 15 bajas. Luego de lo que fue la derrota por 2-1 ante Rosario Central en el "Gigante de Arroyito", el laureado director técnico riverplatense ya piensa en el partido ante el equipo del interior de Buenos Aires en el estadio Monumental donde no tendrá a disposición a quince jugadores.

Estas bajas se deben a lesiones, expulsados en estas últimas dos fechas pero, por sobre los anteriores items, está el motivo de las convocatorias a las selecciones nacionales para esta fecha Fifa de octubre. Los citados a sus selecciones son seis: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña para Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para Colombia y Matías Galarza Fonda para Paraguay. Expulsados hay dos: el mediocampista Juan Portillo que vio la tarjeta roja. El otro sancionado es el delantero Maximiliano Salas que ya cumplió una fecha de suspensión y deberá cumplir una más. E Ian Subiabre (Sub 20, a menos que la Selección quede eliminada el miércoles): nueve ausencias de peso que le trastocan los planes al DT y lo obligan a meter mano.

Además de estos, River cuenta con siete lesionados: el defensor Germán Pezzella, los mediocampistas Enzo Pérez, Giorgio Costantini, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez y los delanteros Agustín Ruberto y Sebastián Driussi. Por eso su queja ni bien terminó el partido en Rosario: "No está bueno que se juegue en fecha Fifa, somos el equipo que más perjudicado sale. Pero el calendario ya estaba así de antemano, lo que pensemos nosotros no importa. Jugaremos con un plantel diezmado. Hay que afrontar lo que venga", dijo el "muñeco", marcando su disconformidad.