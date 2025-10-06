El Frente Primero Jujuy Avanza emitió un comunicado luego de la renuncia de Espert

El Frente Primero Jujuy Avanza se pronunció este martes a través de un comunicado ante la renuncia de José Luis Espert como candidato a Diputado Nacional por La Libertad Avanza, un hecho que ha generado repercusión a nivel político. En el texto, el espacio opositor responsabilizó directamente al Gobierno nacional, afirmando que este episodio se enmarca en una sucesión de escándalos que involucran a funcionarios y referentes del oficialismo.

Según el comunicado, los presuntos vínculos de Espert con el narcotráfico, sumados a otros casos resonantes –como el denominado “caso Libra”, las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y las sospechas de un financiamiento narco– reflejan un patrón de conducta dentro del espacio gobernante. “No se trata de hechos aislados. Es la consecuencia de un gobierno que se quedó sin límites, sin control y sin rumbo”, sostiene el documento.

Además, el Frente Primero Jujuy Avanza cuestionó la idoneidad y la empatía de los representantes oficialistas, en un contexto de ajuste económico que, según afirmaron, afecta a trabajadores, jubilados y estudiantes. “Mientras ajustan a los sectores más vulnerables y la economía se hunde, sus dirigentes se ven envueltos en causas de corrupción y negocios personales”, agregaron.

Frente a este escenario, el espacio político jujeño reafirmó su compromiso de “servir a la gente” y no a “los intereses de unos pocos”, desmarcándose tanto de La Libertad Avanza como de La Cámpora, a los que acusaron de “doble discurso” y de haber traído “escándalos” en lugar de la “moral” prometida.

Finalmente, Primero Jujuy Avanza se presentó como la alternativa política que prioriza a la provincia y a sus habitantes, enfatizando una gestión “cercana” y al servicio de los jujeños.