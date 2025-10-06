Rescataron a 87 erizos africanos en un criadero ilegal de Balvanera

Unos 87 erizos africanos que se encontraban en paupérrimas condiciones ambientales fueron rescatados en un criadero ilegal del barrio porteño de Balvanera y la encargada del lugar fue imputada por crueldad animal.

De acuerdo al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires le envió a la agencia Noticias Argentinas, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) localizó el inmueble emplazado en la calle México al 2700 luego de una denuncia radicada en la Justicia.

Durante el allanamiento, las autoridades hallaron 87 erizos pigmeos (Atelerix albiventris), de los cuales 27 son hembras adultas, 13 machos y 47 crías -seis nacieron durante el procedimiento- y 38 jaulas, a la vez que poseen un valor de mercado de $10 millones.

Veterinarios revisaron a los animales y corroboraron que varios de ellos presentaban heridas en los hocicos y en los ojos por permanecer hacinados en los espacios reducidos de las jaulas.

Miembros de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y la Dirección General de Control Ambiental efectuaron el traslado de los erizos a dos ONGs, mientras que el fiscal Blas Michienzi formuló cargos a la responsable (una mujer de 47 años) por maltrato animal (Ley 14.346).