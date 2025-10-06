"Pequeño J" y Lara se reunieron días antes de los asesinatos

Tras las detenciones en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y Matías Ozorio, los dos principales sospechosos de planificar y llevar a cabo el triple femicidio narco en Florencio Varela, este lunes se conoció una imagen clave para la causa que lleva adelante el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

La foto es del 6 de septiembre pasado y fue extraída del video que filmó una cámara de seguridad particular instalada en el frente de un domicilio del barrio porteño de Flores. En la misma se puede observar a Lara, toda vestida de negro, caminando junto a “Pequeño J”, quien lucía una remera oscura, jogging gris y zapatillas blancas.

La grabación en cuestión da cuenta del encuentro que “Pequeño J” y Lara Gutiérrez, de 15 años, mantuvieron dos semanas antes de la masacre, en el cual también participaron un ladero del presunto femicida, a quien la Justicia busca.

Una testigo dijo que ese día Lara le pidió que la acompañara al barrio de Flores para encontrarse con un hombre. Según recordó, la adolescente de 15 años tenía temor de asistir sola a la reunión.

El plan original, aseguró, era salir desde la estación de servicio YPF ubicada en la rotonda de La Tablada, cerca de las 21, para dirigirse a la zona de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.

Sin embargo, el conocido de Lara (“Pequeño J”) le pidió a la adolescente que vayan al boliche Staff, ubicado en avenida Rivadavia al 7100, en la zona de Flores.

Ese no habría sido el único encuentro. De acuerdo con el relato de testigos a los que accedió este medio, en los días previos al crimen, Lara le comentó a una amiga de La Tablada que un ciudadano peruano la había invitado a comer.

Otra de las víctimas del triple femicidio la acompañó. Era Morena Verdi. Fueron a un local de comidas rápidas del barrio porteño de Flores, una zona que las chicas solían frecuentar.

Según los testimonios que figuran en la causa, en esa cita el sujeto les regaló 200 dólares y “no les tocó un pelo”. Pero el acercamiento no terminó allí y, la semana anterior al crimen, este mismo hombre le obsequió a Lara un oso de peluche y un perfume.

El último contacto de Lara con este hombre habría ocurrido el viernes 19 de septiembre, día en que desaparecieron las tres jóvenes, cuando supuestamente la llamó para coordinar un encuentro.

Las claves del caso

Morena (20), Brenda (20) y Lara (15) desaparecieron el viernes 19 de septiembre luego de subir, por propia voluntad, a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que fue captada por cámaras de seguridad en la rotonda de La Tablada.

Las víctimas creían que iban a una fiesta en el barrio porteño de Flores, pero en lugar de eso las llevaron a una casa de Florencio Varela donde las torturaron y mataron.

Cinco días más tarde, el miércoles 24 de septiembre por la madrugada, los tres cuerpos fueron hallados en una fosa cavada en el jardín de la casa en Florencio Varela.

En el transcurso de la investigación, se determinó que la Chevrolet Tracker blanca había sido robada en Dock Sud y tenía patente falsa, y que un Volkswagen Fox también estaba involucrado.

Así quedaron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Luego, fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas y es el único que fue imputado por el encubrimiento, por ahora.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida hace una semana por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

Mientras que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, cayó el martes pasado en Lima, Perú, y fue expulsado de ese país y entregado a las autoridades argentinas.

“Pequeño J” fue apresado el mismo día que su mano derecha en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, cuando iba a encontrarse con él en una plaza del distrito Los Olivos de la capital peruana.

Ahora, quedó alojado en la cárcel de Cañete, ubicada a 144 kilómetros de Lima, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). Allí pasará los 9 meses de prisión preventiva o mucho menos si es que la extradición sale en tiempo y forma, como se cree, en al menos 60 días.