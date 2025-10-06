°
Frente Primero Jujuy Avanza
Fuertes Vientos
Ministro de Hacienda
cortes de luz
Santuario de Río Blanco y Paypaya
Jose Luis Espert
Triple Crimen de Florencio Varela
MPA
Informacion General

Alejandro Bossatti es el nuevo Procurador General

En tanto Gonzalo De la Colina es el procurador adjunto

Lunes, 06 de octubre de 2025 13:27

En una sesión especial marcada por la controversia, la Legislatura Provincial aprobó las designaciones de Alejandro Bossatti como nuevo Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de Gonzalo César de La Colina como Procurador Adjunto. Los nombramientos, oficializados como acuerdos N° 15 y 16, se concretan tras las renuncias de Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini, respectivamente.

Los nombramientos se realizaron tras la salida de Lello Sanchez tras la denuncia que  ingresó la semana pasada por Secretaria Parlamentaria y fue formulada por exfiscales y exempleados del MPA, representada por Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Ariel Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos.

Durante la sesión,  la legisladora Gisel Bravo afirmó que la aprobación de los pliegos de Bossatti y de De la Colina fue unánime debido a la "idoneidad" de los postulantes, calificados como "dos abogados prestigiosos", el bloque de Izquierda expresó su rechazo  y fundamento su abstención a la hora de emitir el voto. 

El legislador Remi se abstuvo manifestando su preocupación por el supuesto intento de hacer "borrón y cuenta nueva" sin investigar la presunta contaminación del sistema judicial.

En la misma línea, la legisladora Natalia Morales vinculó a los nuevos funcionarios con las "fuerzas mayoritarias" y exigió la creación de una comisión investigadora independiente. 

Por su parte, el legislador del bloque de diputados justicialistas, Rubén Rivarola defendió las designaciones. Tras destacar la trayectoria y el prestigio de Bossatti y De La Colina, pidió a sus pares que "dejen que trabajen" y consideró una "falta de respeto" prejuzgar su gestión antes de que comience.

"Parece que en la legislatura hay videntes. Ya saben qué van a hacer. Si vamos [a votar], es porque estamos convencidos", afirmó Rivarola, cerrando el debate en el que, a pesar de las abstenciones y los votos en contra, se formalizó la nueva cúpula del Ministerio Público de la Acusación. 

