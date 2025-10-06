Ministro Cardozo: "Está en carpeta un bono para fin de año"

El minsitro de hacienda, Federico Cardozo, confirmó esta mañana que "Está en carpeta un bono para fin de año".

En cuanto al tema paritarias Cardozo afirmó: "Tenemos que conocer el índice inflacionario para avanzar con las negociaciones, si se puede vamos a avanzar con las negociaciones hasta diciembre, siempre se tienen en cuenta los pedidos, en menor o mayo medida vamos tratando de dar cumplimiento a los pedidos de los gremios".

Consultado sobre quiénes serán lo primero gremios en ser convocados el ministro aseguró; "Creo que va a ser en el mismo esquema que hacemos siempre, empezaremos con municipios o con ATE y UPCN, después en dos días tenemos que tratar de hacer las reuniones para analizar los petitorios y después obviamente seguramente habrá una segunda fecha para concretar la oferta".

"Lo que si estamos trabajando fuertemente y está para la firma, un compromiso de la mesa salarial anterior, es la recategorización de los empleados públicos provinciales y eso está para la firma, todos aquellos que no entraron en el 2022 porque no cumplían con los dos años en el escalafón general o cinco en el profesional, este año van a tener la posibilidad de pasar".

Para finalizar explicó que esta podría ser la última reunión de paritarias: "Si se puede hacer este tipo proyección, si sería lo ideal para no estar mes a mes desgastándonos en negociaciones, más o menos tenemos un índice de inflación estable o predecible hasta lo que queda de fin de año y obviamente esto va a depender de los resultados de las elecciones". finalizó.