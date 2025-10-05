"Nuestra fe nos regala la certeza de saber que no estamos solos"

Una multitud llegó hasta el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya donde se vivió el segundo domingo de peregrinación. Hoy era el turno de las familias y las parroquias de toda la diócesis.

La misa central fue presidida por el obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández.

Bajo el signo de la esperanza y en el marco del Año Jubilar, el obispo centró su mensaje en las Bienaventuranzas y la misericordia de Dios, quien se muestra "cercano y compasivo" para sanar las angustias y heridas de los hombres.

Monseñor Fernández dedicó la jornada a celebrar a María como Madre del Consuelo, destacando que ella "nos da a Jesucristo que es consuelo de su pueblo". Recordó que la fe en Dios y la intercesión de la Virgen ofrecen la certeza de que "no estamos solos".

"Todos traemos al santuario nuestra cuota de dolor, de sufrimiento; nadie se libra solo en la vida," expresó el obispo, señalando que la visita al santuario debe ser un "verdadero encuentro con la Madre" para irse "más aliviados, más serenos", dejando las penas en el corazón de María.

Como parte de la vigilia previa a la fiesta central de la Patrona de Jujuy, mañana a partir de las 21 se llevará a cabo la segunda edición de la Cantata "Rosas a la Madre" en el Santuario.