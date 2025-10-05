°
5 de Octubre, Jujuy, Argentina
Policiales

Vandalizaron el predio de la Asociación de Básquet de Palpalá

Cortaron parte del alambrado que rodea un sector del predio.

Silvia Azurduy
Domingo, 05 de octubre de 2025 13:13

Las flamantes instalaciones refaccionadas y puesta en valor recientemente por gestiones de los dirigentes ante provincia, fueron vandalizadas. Cortaron parte del alambrado que rodea un sector del predio.

Es la segunda vez que atentan contra las instalaciones de la cancha donde juegan los equipos de básquet de la ciudad. Esta vez no se rompieron el alambrado que contiene las canchas, obra que fuera inaugurada recientemente con iluminación, baños y vestuarios con una iluminación completa, lo que les permite a los deportistas que fundaron la asociación jugar los partidos en horarios nocturnos ante las altas temperaturas.

Las instalaciones están ubicadas en adyacencias del club “Pirata” en el barrio Ciudadela, ambos predios conforman un centro deportivo por excelencia que alberga a deportistas de todas las categorías, un lugar familiar para promover el deporte y sus valores explicaron los damnificados.

“No es la primera vez que nos violentan las instalaciones” señaló Matías Jaramillo, presidente de la A.B.P. “en la primera oportunidad se hicieron las denuncias correspondientes “sin obtener respuestas”, dijo.

