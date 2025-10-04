Evadió un control de Gendarmería, chocó y generó un forcejeo filmado en el norte salteño

Un intento de evasión de un control vehicular terminó este viernes en un grave accidente y una tensa confrontación entre gendarmes y el conductor fugitivo, un episodio que quedó registrado en video.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas en la Ruta Nacional 34, a la altura del tramo que conecta Colonia Santa y Urundel. Según versiones preliminares, el conductor de una camioneta, al avistar el operativo de Gendarmería Nacional, realizó un brusco giro en "U" y emprendió la fuga a toda velocidad por la banquina, maniobra que puso en riesgo la vida de los efectivos y demás automovilistas.

La desesperada huida culminó en cuestión de metros cuando el vehículo impactó de lleno contra la parte trasera de un camión, quedando literalmente incrustado bajo la estructura del pesado vehículo.

Fue en ese momento cuando se desató la escena que captaron las cámaras de testigos. Los gendarmes, con evidente enojo tras la peligrosa persecución, se abalanzaron sobre la camioneta siniestrada. En las imágenes se observa a varios efectivos golpeando las puertas y ventanillas del auto, mientras gritaban "¡Hacelo bajar!" en un forcejeo por lograr que el conductor saliera. La puerta delantera, presumiblemente trabada por el choque, resistió los intentos de abrirla a la fuerza.

Hasta el momento, Gendarmería Nacional no emitió un comunicado oficial sobre el incidente. Por ello, se desconoce el estado de salud del conductor, los motivos que lo llevaron a evadir el control y si finalmente fue detenido.

Como consecuencia del violento siniestro, la Ruta 34 permaneció completamente cortada durante al menos cuatro horas, lo que generó importantes trastornos en el tránsito de la zona norte de Salta hasta pasadas las 17.