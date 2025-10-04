°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Colegio Secundario 12 de Nuevo Pirquitas
Universidad Nacional de Jujuy
El Tribuno por los barrios
Ciclo lectivo 2026
escandalo
escandalo
El tiempo en Jujuy
ARCA
SALTA
Noche eterna
Colegio Secundario 12 de Nuevo Pirquitas
Universidad Nacional de Jujuy
El Tribuno por los barrios
Ciclo lectivo 2026
escandalo
escandalo
El tiempo en Jujuy
ARCA
SALTA
Noche eterna

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

ARCA actualizó los límites de transferencias

Los nuevos montos fijados afectarán tanto a cuentas bancarias como a billeteras virtuales. Las operaciones que superen los topes podrán quedar retenidas hasta que el usuario presente documentación que acredite el origen de los fondos.

Sabado, 04 de octubre de 2025 08:41

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que, a partir de octubre de 2025, se aplicarán nuevos límites a las transferencias, extracciones y operaciones bancarias. El objetivo es reforzar los controles sobre grandes movimientos de dinero y evitar maniobras irregulares.

Si bien la medida no implica bloqueos automáticos, sí establece que bancos y billeteras virtuales podrán retener fondos hasta que el usuario presente la documentación que justifique el origen del dinero. Por este motivo, resulta clave que los clientes conozcan los montos fijados y tengan preparados los comprobantes necesarios para no enfrentar demoras.

Transferencias y extracciones: los topes que regirán desde octubre 2025

  • Transferencias o acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

  • Extracciones en efectivo: límite de $10.000.000 para ambos casos.

  • Saldos al cierre del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

  • Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

  • Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin necesidad de informar.

En caso de superar estos montos, las entidades financieras pueden pedir documentos como facturas, contratos de compraventa, recibos de sueldo, constancias de monotributo o un certificado de origen de fondos emitido por un contador.

Nuevos límites en cuentas y billeteras virtuales: claves para evitar bloqueos

  • Conservar comprobantes: siempre guardar facturas, contratos o recibos que respalden el dinero recibido o enviado.

  • Evitar fraccionar transferencias: dividir montos grandes en varias operaciones para “pasar desapercibido” genera alertas automáticas.

  • Responder rápido a los pedidos del banco: si la entidad solicita documentación, lo mejor es presentarla lo antes posible para liberar los fondos.

  • Planificar operaciones importantes: si vas a vender una propiedad o recibir una suma elevada, avisar al banco y preparar la documentación con antelación puede evitar complicaciones.

Desde ARCA remarcaron que la actualización busca darle mayor transparencia al sistema financiero y garantizar que los movimientos de grandes sumas tengan respaldo claro. Para el usuario común, la clave está en conocer los topes y no esperar a último momento para justificar operaciones importantes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD