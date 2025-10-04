°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La opinión
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Inter Miami
Selección argentina
LIGA PROFESIONAL
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Liga jujeña de Fútbol
FINALES NACIONALES JUEGOS EVITA
ajedrez
La opinión
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Inter Miami
Selección argentina
LIGA PROFESIONAL
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Liga jujeña de Fútbol
FINALES NACIONALES JUEGOS EVITA
ajedrez

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Messi, titular ante England

El Inter Miami de Lionel Messi recibe hoy a New England Revolution, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS). El partido se juega desde las 20.30, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

Sabado, 04 de octubre de 2025 00:00

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano quiere cerrar de la mejor manera la fase de grupos. Marcha tercero, a tres del escolta, pese a venir de una dura derrota 5-3 ante Chicago Fire.

Las posibles formaciones de Inter Miami vs New England Revolution

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba o Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul o Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano

New England: Matt Turner; Tanner Beason, Mamadoy Fofana, Brayan Ceballos, Brandon Bye; Matt Polster, Allan Oyirwoth, Will Sands; Carles Gil, Luca Langoni, Tomás Chancalay. DT: Pablo Moreira.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la MLS y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD