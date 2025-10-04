Messi, titular ante England

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano quiere cerrar de la mejor manera la fase de grupos. Marcha tercero, a tres del escolta, pese a venir de una dura derrota 5-3 ante Chicago Fire.

Las posibles formaciones de Inter Miami vs New England Revolution

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba o Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul o Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano

New England: Matt Turner; Tanner Beason, Mamadoy Fofana, Brayan Ceballos, Brandon Bye; Matt Polster, Allan Oyirwoth, Will Sands; Carles Gil, Luca Langoni, Tomás Chancalay. DT: Pablo Moreira.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la MLS y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse.