El karate se quedó con la Copa Challenger

Se trató de la mejor final nacional de los Juegos Evita para Jujuy. El medallero y la cantidad de preseas oro cosechadas así lo reflejan, sumado dos copas challenger que quedaron en manos del karate ayer y el tenis de mesa respectivamente.

"No vinimos por las medallas a Mar del Plata, vinimos por la copa", fue lo primero que dijo el entrenador del equipo de karate provincial, Mario Cortez, a diario El Tribuno de Jujuy, dando muestras de la confianza que tenían ya desde el inicio del viaje en todo el equipo que trajeron. Y no falló en su pronóstico, porque a lo largo de la semana, todo el equipo, tanto los varones como mujeres "tuvieron un muy bien nivel de combates alcanzando cuatro finales, lo cual es muy bueno en sus respectivas categorías", detalló.

Cortez remarcó que "en el cierre de la competencia, hubo de todo, ansiedad, nerviosismo, pero los chicos pudieron sellar los Juegos Evita con creces dándole a la provincia, tres oros y la Copa Challenger por ser la delegación que más oros sumó", remarcó.

La tarde de ayer comenzó con la victoria de Julieta Siufi en categoría hasta 61 kilogramos, siguió con Athiel Audamas en categoría 70 kilos y por último, Lautaro Hinojosa fue oro en 63 kilos masculino.

"Estamos muy contentos, es para lo que nos habíamos preparado", remarcó el entrenador que contó con el acompañamiento de Facundo Pineda, actual presidente de la Asociación Única de Karate de Jujuy, y que actúo como juez.

Pero no fue la única dorada de la penúltima jornada, ya que Pablo González en atletismo adaptado volvió a subirse a lo más alto del podio en la pista del Emder, quedándose con el primer puesto en las dos últimas pruebas que realizó, 1500 metros y salto en largo.

Pro prima vez se desarrolló el deporte electrónico y Jujuy es campeón, porque Román Calpanchay ganó en la categoría brawl star sacándole 48 puntos de diferencia al segundo, mientras que Bruno Puca sumó la segunda presea al ganar su categoría EA FC 25.

Por eso, en el acto clausura de la final nacional de los Juegos Evita en el Skate Park hubo motivo de sobra para celebrar, Jujuy quedó sexto con 22 medallas de oro y hoy por la mañana podría ser una más de la mano de Santino Silvetti que en boxeo ayer se impuso en semifinales y hoy intentará quedarse con la dorada.

La delegación jujeña tiene previsto partir de "la feliz" después de almorzar, estimando su arribo a la capital provincial mañana alrededor de las 16.

Los chicos y el cuerpo de profesores retornarán con una gran sonrisa por la labor realizada.