Cuyaya avanzó a semis al vencer a Luján en penales

El fútbol no tiene lógicas. Y así lo confirmó ayer Atlético Cuyaya en el estadio "La Tablada" donde superó 5 a 4 en los penales a Deportivo Luján, tras el vibrante empate 2 a 2 en el tiempo reglamentario de lo que fue el partido de cuartos de final del Clausura de la Liga Jujeña. El "granate" tenía todo bajo control, incluso pudo ampliar el marcador, pero dejó espacios y con dos intervenciones certeras de "Cali" Guzmán se lo igualó y obligó a que la definición sea desde los 12 pasos donde el arquero Nicolás Yécora fue la gran figura de la tarde para que el "bandeño" acceda a semis.

La etapa inicial tuvo al equipo de Julio Navarro jugando con mayor claridad. Así con esa tesitura llegó el golazo de Bárcena que con el pecho y sacó la volea para romper el cero y poner arriba a Luján. Poco a poco Cuyaya fue asomando y Guzmán con un zapatazo, provocó la estirada del golero rival. Ahí nomás Segovia fue al piso para despejar en el área y Troncoso en la encarada quedó desparramado que compró el juez Pereyra pero sin la ayuda de la línea Ruiz Burgos. Del penal se encargó Guzmán que tapó Paz, pero en el rebote puso el 1 a 1 parcial. Luego una volea de Vatt mostró los reflejos de Yécora que evitó el gol del "granate".

En la segunda mitad apenas al minutos Vatt tuvo revancha y definió ante la salida del arquero para el 2 a 1 de Luján. Fue de ida y vuelta con Guzmán de cabeza alto y luego Canciani en un tiro libre exigió a Yécora en la volada. Sobre los 20' una buena combinación terminó en Guzmán que le rompió el arco a Paz para igualar e ir a los penales. Allí Yécora se agigantó atajando dos tiros y convirtiendo el definitivo para que Cuyaya hoy sea semifinalista.