31 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Unidad Regional 8
robos
Seccional 47
Hockey
parque Jaque
Liga Jujeña
Unidad Fiscal
ofrendas
Copa Sudamericana
transporte urbano
Espectáculos

Último día de la 24º Muestra Internacional Jujuy Cortos

Este año, la muestra fue exclusivamente online. Hoy es el último día de proyecciones hasta las 23.59.

Viernes, 31 de octubre de 2025 00:00
COLECTIVO. WAYRURO COMUNICACIÓN POPULAR CON EL APOYO DEL IAAJ.

Con veinticuatro años de realización ininterrumpida, hoy cierra la programación de la Muestra Internacional Jujuy/Cortos. Este año la programación se desarrolló desde el sábado pasado, de manera online a través de la plataforma Octubre TV, y se podrá disfrutar hasta esta noche a las 23.59.

Es la muestra de cortometrajes más antigua del norte argentino, organizada por Wayruro Comunicación Popular, colectivo audiovisual jujeño que en 2025 celebra 31 años de trayectoria (1994-2025).

Este año se programaron más de 80 cortometrajes de la región, de Argentina y del mundo - en documental, ficción, animación y experimental -.

Se propuso una programación plural que destaca la diversidad estética, temática y territorial de la producción contemporánea. Tras una curaduría rigurosa sobre cientos de obras inscriptas de más de veinte países, la muestra ofreció un panorama actualizado del cortometraje nacional e internacional.

En el marco de esta edición, se despliegan instancias formativas gratuitas que continúan hasta fin de año.

En septiembre, el taller "Realización documental" agotó cupos y habilitó nuevas propuestas de capacitación para fortalecer el sector y democratizar el acceso a herramientas de creación.

Jujuy/Cortos cuenta con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (Iaaj), Octubre TV, la Red Argentina de Cine Comunitario (Racc), la Red Argentina de Documentalistas (RAD) y Rafma.

.

 

