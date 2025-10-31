Matías Módolo se ilusiona con una hazaña el domingo

Enfocado en cambiar la historia, así se mostró Matías Módolo luego de la práctica de ayer en el estadio "23 de Agosto". El domingo Gimnasia y Esgrima visitará a Deportivo Madryn desde las 16 sabiendo que debe revertir el 3-0 que le dio AFA a los chubutenses.

El técnico del "lobo" reconoció que "siempre soy de terminar los procesos y hacer un balance de lo que queda, y cuando termine este proceso quiero irme con la garantía de que me he vaciado y que dejé todo para después recién poder pensar que es lo que queremos todas las partes para lo que viene".

Sucede que Módolo el domingo se ve "feliz, contento y vacío, sea cual sea el resultado, porque no nos define un partido, dos, un resultado, un triunfo, una derrota, no define lo que hacemos para superar las adversidades, no define lo que vamos construyendo a medida que va pasando el tiempo, entonces yo no permito que nadie haga un juicio mío ni de mis jugadores por una acción, dos o tres, uno es el promedio de lo que hace en la vida y en la carrera y en un partido, entonces me imagino sin duda en un abrazo con mi viejo y mi hermano que ya van a estar allá, bueno mi familia, mi mujer, mi hija a la distancia de fundirnos en un abrazo porque habremos logrado algo muy lindo".

El técnico reconoció que "cómo vivió el plantel estos últimos 13, 14 días, con la calidad que entrenó, con la predisposición, con el rendimiento que tuvo, me parece que tiene que ver con eso. El grupo hoy no está presionado, no tiene nada por perder, tiene todo para ganar y del otro lado es al revés", aunque destacó que "veremos cómo puede asumir cada uno desde lo emocional este desafío que nos pusieron".

GIMNASIA Y ESGRIMA | LISTO PARA LA REVANCHA ANTE MADRYN.

La preparación fue "con muchas cosas, con preparación desde lo técnico-táctico, con trabajo desde lo mental y con mucha confianza sabiendo que tenemos todo por ganar, nada para perder y que queremos dirimir en cancha esta situación de la que nos privaron".

El trabajo psicológico fue a la par del físico "tenemos nuestro coach que se encarga de eso en grupos, personalmente con entrevistas, con videos llamadas, es muy importante eso, estamos bien, el equipo estuvo muy bien, pocas veces lo vi así, con tanta confianza y con tanta certeza y rabia de querer que ya empiece el partido y empezar a hacer goles", subrayó.

Matías Módolo hace una pausa y piensa cuando El Tribuno de Jujuy le consultó si le metieron la mano en el bolsillo "siento que fue una situación muy desafortunada, que daña al fútbol, dañó a Gimnasia en lo deportivo, en lo económico, en lo dirigencial, pero me parece que también dañó a Madryn y dañó a la AFA, porque no estuvo bueno, pero es solo una opinión y no quiero mirar por el espejito para atrás porque lo que me toca es conducir hacia adelante", declaró.

Pese a toda la situación, el entrenador "albiceleste" se permite disfrutar el día a día "siempre que me levanto tengo la posibilidad de vivir de lo que me gusta para lo que me preparé, entonces eso para mí es un privilegio, claro que hay momentos que son más agradables, hay otros que son muy duros que por ahí el que no los vive no los puede llegar a entender, pero lo disfruto, y hoy tengo dos botones, uno transformarnos en víctima y otro ser protagonista e ir por una gran hazaña, no hay dudas de qué botón queremos apretar", finalizó Módolo.