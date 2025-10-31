Le ofrecieron un servicio de internet y lo estafaron

Un docente de la localidad de Humahuaca denunció que fue estafado al intentar adquirir el servicio de internet de la compañía de Elon Musk, tras ser contactado por un supuesto operador de la compañía que le pidió datos personales. Horas más tarde, el denunciante notó que le hackearon la cuenta bancaria para extraerle la totalidad del dinero que tenía.

El ilícito ocurrió días pasados en momentos que la víctima vio en la red social Facebook la promoción de las antenas para poder tener internet en su domicilio. Al estar interesado en la oferta, el hombre solicitó más información.

Por esa razón, minutos más tarde se contactó vía mensajes de Whatsapp un supuesto representante de la empresa para poder averiguar acerca del servicio. Además, le aseguró que el costo de la antena era de la suma de 120 mil pesos. Cabe aclarar, que de acuerdo a la página oficial, la adquisición de la antena supera el medio millón de pesos.

Minutos más tarde, alrededor de las 11.30 el denunciante recibió una llamada de WhatsApp en la que el aparente operador de la compañía le comenzó a solicitar una serie de datos personales para poder ser beneficiario del producto en cuestión.

Así fue que el damnificado le dictó su nombre y apellido, fecha de nacimiento y número de documento. Además, desde el otro lado de la línea le pasó por mensaje de WhatsApp un link proveniente de al entidad bancaria con mayor presencia en Jujuy.

El denunciante ingresó al enlace recibido y allí le solicitaron una foto del rostro, que procedió a sacarse. Tras esto, se cortó la comunicación con la promesa de obtener la antena y el servicio prometidos.

Sin embargo, esa misma tarde la víctima salió de su lugar de trabajo y se dirigió al cajero automático, del mismo banco que el presunto operador le envió el link por el Whatsapp para extraer dinero, y se encontró con una desagradable sorpresa. Resulta que de los 136 mil pesos que tenía en la cuenta solo le quedaban 4 pesos.

Ante esta situación, el damnificado ingresó a su homebanking para chequear y efectivamente le habían sustraído el monto mencionado. Por esa razón, se dirigió a la Seccional 15° de Humahuaca y realizó la denuncia.