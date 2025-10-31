La persona hallada muerta en San Pedro estaba desaparecida

La Justicia jujeña identificó al hombre que fue hallado muerto en inmediaciones del parque municipal Jaque de la ciudad de San Pedro.

Se trata de Rufino Esteban Choque de 56 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 19 de octubre, y una autopsia descartó que haya sido víctima de un hecho de violencia o robo.

Hay que recordar que el hallazgo se produjo alrededor de las 16 del pasado martes sobre un canal ubicado en inmediaciones de la ruta provincial N°1 y del parque municipal Jaque de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un llamado alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en el sector. Por lo que una comisión de efectivos policiales realizó un amplio rastrillaje y constató que se trataba de un hombre.

Posteriormente la víctima fue identificada por la Policía como Rufino Esteban Choque de 56 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 19 de octubre y cuya denuncia para establecer su paradero, radicada el 22 de este mes.

Mientras que ayer se realizó la autopsia en la morgue del poder judicial de San Pedro y se estableció que el deceso se produjo debido a una asfixia por sumersión y que además tenía hojas de coca en la boca, según indicó una fuente cercana a la investigación a este matutino.

Además, tras un rastrillaje concretado el día del hallazgo, personal del departamento de Criminalística secuestró ropa y algunas pertenencias del hombre en las orillas del río.

Por tal motivo, la misma fuente, indicó que los pesquisas descartan una posible agresión por parte de terceros o que haya sido víctima de un robo.