El estadio Olímpico Municipal de Palpalá fue escenario de una jornada de inclusión sin precedentes, donde instructores deportivos de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Palpalá se capacitaron para facilitar la participación de personas con discapacidad visual en actividades físicas y recreativas. La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, busca fortalecer el trabajo conjunto con instituciones especializadas y promover la inclusión de niños y jóvenes con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. Esta mirada local contrasta con las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, que, mediante recortes presupuestarios y el desmantelamiento de programas sociales, relegó la inclusión y el acompañamiento a los sectores más vulnerables. Ante esta realidad actual, Palpalá se posiciona como un ejemplo de gestión local cercana y comprometida con el bienestar de la comunidad.

La jornada contó con la presencia de alumnos de la Escuela de Configuración y Apoyo (ECA) 11 "Profesor Luis Braille", quienes compartieron sus experiencias y conocimientos con los instructores deportivos municipales. El profesor Alejandro Pérez, destacó la importancia de brindar herramientas a los instructores para que puedan trabajar con personas con discapacidad visual, y agradeció al municipio por el espacio brindado para que los alumnos puedan participar en un entorno diferente al escolar. Durante la capacitación, los instructores deportivos vivenciaron en carne propia la realidad de las personas con discapacidad visual, realizando actividades con antiparras para experimentar cómo se agudizan otros sentidos al no tener la vista.