Javier Milei suma al Gabinete a la reunión con gobernadores en Casa Rosada

El presidente Javier Milei resolvió sumar a los integrantes del Gabinete a la reunión con gobernadores que tendrá lugar esta tarde en Casa Rosada para enviar un mensaje de unidad, en medio de los cambios que aspira a instrumentar, y activar la búsqueda de consensos de cara al segundo tramo de la gestión.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario se mostrará escoltado por su equipo ante la veintena de mandatarios provinciales que se darán el presente en el Salón Eva Perón, ubicado en el primer piso del Palacio de Gobierno.

Desde las 17, el libertario se mostrará en respaldo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior).

También podrían ser de la partida Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, estarán también en la foto colectiva. Lo propio hará el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En representación de las provincias estarán Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), fueron invitados a concurrir.

También Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Hay otros dos invitados pero que por diferentes compromisos no podrán estar y enviarán a sus vices: Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Sorprendió la invitación al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien está en un bloque de seis gobernadores cercanos al kirchnerismo que no iban a ser convocados, al menos en este turno. Pero el dirigente peronista confirmó este miércoles que estará en la reunión con Milei y la mayoría de sus pares.