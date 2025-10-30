Se viene el 16° Eco canje en la comuna tilcareña

Para el 5 del mes próximo, la Dirección de Ambiente del municipio tilcareño anunció la realización del 16° Eco canje 2025, intensificando su política ambiental que viene desplegando desde iniciada la gestión de la intendente Sonia Pérez.

La campaña se realizará desde las 9 hasta las 12 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado", donde además de concientizar a los vecinos y visitantes en proteger el medio ambiente, recolectarán materiales reciclables.

El personal recibirá cartón, papel de oficina, botellas de plástico (PET), latas, tetra, ropa, vidrio y demás que podrán ser canjeados por plantines, vasos reciclados de vidrio, carteras, kit de limpieza y otros productos.