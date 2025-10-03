La Puna se fortalece como destino turístico y educativo

Días atrás quedó inaugurado el Centro de Observación Astronómica (COAS) en la localidad de Susques, proyecto innovador encarado de manera articulada entre la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy y la Comisión Municipal.

En tal sentido, la Coordinadora de Calidad y Capacitación Turística, Jorgelina Duhart, señaló que “este Centro es una oportunidad para la Puna de atraer al turismo. Estamos contentos y felicitamos por el trabajo, la gestión en conjunto para tener esta maravilla en Susques”.

Continuando, indicó que a través del ministerio de Cultura y Turismo se trabaja con la ruta jujeña de los cielos. “Este Centro será motivo de visita, porque en esta zona existe un cielo maravilloso de muy baja contaminación”, agregó.

A su vez, ponderó que Susques cuenta con servicios de alojamiento, propuestas gastronómica para los visitantes que recorren la ruta 52 y 40. “Los turistas que visitan esta zona podrán dormir y ahora observar este cielo tan diáfano”, cerró.

En tanto, María Coronel, vicedirectora de la Escuela Primaria N° 361, mencionó que el centro no solamente es un atractivo turístico, sino que fomenta propuestas educativas.

“Con este Centro los niños de la zona y toda la comunidad podrán explorar el universo. Muy contenta de que el proyecto esté en la localidad y sirva para el interés de todos los niveles educativos”, sostuvo.

Mientras, Anabel Lamas, guía de turismo de Susques señaló que el Centro que se encuentra a un kilómetro y medio del ejido urbano posibilitará que la gente local como los turistas conozcan de astroturismo.

“Cuando estuvimos haciendo una capacitación y logramos probar los equipos pudimos observar las estrellas, y planetas como Saturno y se ve hermoso, muy clarito”, comentó.

Finalmente, recomendó a todos los visitantes no perderse la oportunidad de conocer el Centro porque además de ser accesible es gratuito.