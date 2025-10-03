°
3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
elecciones
caso Gill
Daniela Celis
Carlos Catán
Pequeño J
3884873397
Policiales

Renunció el Juez de Ejecución de la pena, Dr. Carlos Catán

El juez de Ejecución de la Pena, Dr. Carlos Catán, presentó su renuncia este miércoles y la misma ya se encuentra en trámite de aprobación. 

Viernes, 03 de octubre de 2025 16:11

La dimisión de Catán estaría vinculada a las polémicas salidas transitorias otorgadas de manera irregular a un ex policía federal condenado por femicidio en 2023, hecho que generó fuertes cuestionamientos.

