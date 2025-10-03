Siniestro vial entre un camión y un auto en Los Nogales

Un violento choque entre un automóvil y un camión se registró este viernes al mediodía en la Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a Los Nogales. Las primeras informaciones confirmaron que hay al menos tres personas heridas.

El accidente ocurrió en la intersección con la Ruta Provincial 4, un cruce frecuentemente señalado como de alto riesgo. Hasta el momento, las causas precisas del impacto se desconocen. No obstante, fuentes testigos del lugar sugirieron a este medio que una “mala maniobra” podría estar detrás de la colisión, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente.

Producto del siniestro, el vehículo de menor porte habría sufrido importantes daños materiales. Al lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía, bomberos voluntarios y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 107), quienes se encargan de asistir a los heridos y coordinar el tránsito, que se ve afectado en el sector.

El acceso a Los Nogales en Yala es escenario periódico de accidentes viales. La combinación de altas velocidades permitidas en la Ruta Nacional 9 y la presencia inesperada de una rotonda para el ingreso a la Ruta Provincial 4 crea una intersección peligrosa que, según registran las crónicas policiales, suele ser noticia por siniestros de diversa magnitud.

Las autoridades investigan los hechos para determinar las responsabilidades, mientras se mantiene un operativo en la zona para normalizar la circulación.