°
3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Estados Unidos
Reino Unido
Brasil
Juli poggio
Trionda
martes sin clases
Seguridad
emergencia en pediatría
Lali Espósito
Anses
Estados Unidos
Reino Unido
Brasil
Juli poggio
Trionda
martes sin clases
Seguridad
emergencia en pediatría
Lali Espósito
Anses

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

ANSES no atenderá el próximo martes 7 de octubre

El cierre se debe a la celebración del día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia. La atención al público se reanudará con normalidad el miércoles 8.

Viernes, 03 de octubre de 2025 12:33

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que sus oficinas en la provincia de Jujuy permanecerán cerradas el próximo martes 7 de octubre. La medida respeta el feriado provincial por la celebración del Día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy.

Debido a este cierre, el organismo confirmó que no se otorgarán turnos para esa jornada y se recomienda a los beneficiarios planificar sus trámites en consecuencia. La atención al público se retomará de manera habitual a partir del miércoles 8 de octubre.

La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya es una figura de profunda relevancia religiosa y cultural en la provincia. Su importancia fue reconocida oficialmente con su coronación pontificia en 1920, y su día es una fecha destacada en el calendario jujeño.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD