ANSES no atenderá el próximo martes 7 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que sus oficinas en la provincia de Jujuy permanecerán cerradas el próximo martes 7 de octubre. La medida respeta el feriado provincial por la celebración del Día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy.

Debido a este cierre, el organismo confirmó que no se otorgarán turnos para esa jornada y se recomienda a los beneficiarios planificar sus trámites en consecuencia. La atención al público se retomará de manera habitual a partir del miércoles 8 de octubre.

La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya es una figura de profunda relevancia religiosa y cultural en la provincia. Su importancia fue reconocida oficialmente con su coronación pontificia en 1920, y su día es una fecha destacada en el calendario jujeño.