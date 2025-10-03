Palazzo: "Se viene otro campeonato"

El defensor Bruno Palazzo sostuvo ayer que Gimnasia y Esgrima de Jujuy se apresta para un "nuevo torneo", en referencia a la clasificación lograda para disputar el ascenso por la vía del Reducido, instancia para la cual buscará la mejor posición posible frente a Chacarita Juniors, en el marco de la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional 2025.

"El Reducido es una competencia aparte, en la que todos nos jugamos el 100% para avanzar etapa por etapa", enfatizó el jugador "albiceleste".

Al trazar un balance de lo hecho en la presente temporada, no dudó en asegurar que "es positivo" y argumentó que "a falta de una fecha por disputar, logramos el objetivo, que era ingresar al Reducido".

El defensor comentó que "lamentablemente no pudimos llegar a la final que todos quisimos" y remarcó que "ahora tenemos que enfocarnos en los próximos desafíos".

En este sentido, indicó que "en primer término aparece Chacarita, rival ante el cual buscaremos sumar de a tres y, de allí en más, apuntar de lleno al Reducido".

Garantizó que "sigue intacta" la decisión de luchar por el ascenso y recalcó que para materializar esta meta "hay todavía un camino".

Dijo que el compromiso con el "funebrero" es "una final más, sumamente importante para llegar con envión al reducido".

"El partido será muy disputado, porque ambos equipos llegamos con la obligación de ganar", consideró y apuntó que "será de ida y vuelta". "El que esté más concentrado y lo juegue como una verdadera final, se llevará el triunfo", estimó.

Además, Palazzo señaló que "estamos tranquilos y orgullosos con lo que se hizo en esta campaña", ya que "estamos entre los pocos equipos que pelean el ascenso".

Por su parte, Chacarita necesita ganar en Jujuy y esperar que Chaco For Ever, Temperley o Agropecuario pierda. De esta manera, clasificaría al Reducido.

Mientras que en lo institucional en la platea Mitre de su estadio avanza la construcción de la tapa de palco, correspondiente al segundo módulo, cuyo llenado se completará en los próximos días. Al mismo tiempo, se progresa en el tercer módulo con la preparación de columnas y la colocación de la armadura de hierro.

Además, en la planta baja se llevan adelante tareas de limpieza y retiro de escombros, que permitirán continuar con los trabajos en los palcos y los escalones de la tribuna.