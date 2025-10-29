Detuvieron a un delincuente vinculado a robos en el Santuario de Río Blanco y barrio Ciudad de Nieva

En un operativo desplegado el último martes al mediodía, personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Unidades Regionales N°1 y N°8) logró la captura de un sujeto señalado como autor de varios robos, entre ellos, el ocurrido en el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

El procedimiento se concretó mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos por el casco céntrico de la ciudad. En ese momento, identificaron a un individuo conocido en el ámbito delictivo, quien se encontraba merodeando entre los transeúntes con actitud sospechosa.

Al ser interceptado y verificar sus datos, los oficiales comprobaron que existían pedidos de comparendo en su contra por delitos contra la propiedad. La investigación posterior permitió establecer su presunta vinculación con una serie de hurtos registrados recientemente.

Según informaron las fuentes policiales, el detenido está sindicado como autor de varios de estos hechos en el barrio Ciudad de Nieva y, particularmente, del robo en el Santuario de Río Blanco, un caso que había adquirido notoriedad pública tras su difusión en redes sociales.

Finalmente, el individuo fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia para las investigaciones de rigor.