Informacion General

Carlos Sadir y otros gobernadores se reunirán con el presidente

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, Milei convoca a gobernadores aliados y dialoguistas a la Rosada, con la presencia del primer mandatario jujeño.

Miércoles, 29 de octubre de 2025 08:29

El presidente Javier Milei convocó para este jueves a la Casa Rosada a un grupo de gobernadores considerados “dialoguistas”, en su primer encuentro tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Entre los mandatarios invitados destaca la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien acudirá al encuentro en Balcarce 50.

La convocatoria, confirmada por fuentes oficiales, se dirigió específicamente a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en julio del año pasado en Tucumán. Este criterio dejó fuera de la reunión a los mandatarios alineados con el kirchnerismo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Los primeros en recibir la invitación fueron los aliados más directos de la Casa Rosada en los comicios: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

A ellos se suman los integrantes del espacio Provincias Unidas, donde se enmarca el Gobernador jujeño Carlos Sadir, junto a sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

Completan la lista de convocados Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta). Del sector peronista no kirchnerista, también fueron llamados Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), todos ellos victoriosos en las urnas el pasado domingo.

La reunión marca un intento del Gobierno nacional de fortalecer la gobernabilidad y afianzar alianzas con las provincias aliadas, en un escenario político reconfigurado tras los resultados de las PASO.

