"La Cámpora y Cristina son los responsables de la derrota en las urnas"

Dirigentes peronistas de Jujuy afirman que la intervención dispuesta por el Consejo Nacional, la influencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora fueron los responsables de los resultados en las urnas. Exigen elecciones internas inmediatas y el fin de la injerencia "porteña" en vida partidaria local.

Los referentes Pedro Belizán y Verónica Valente coincidieron en afirmar que el electorado peronista dio una señal clara, “el voto peronista puro le dijo no a los interventores, La Cámpora y a Cristina". Consideraron que los resultados electorales mostraron que la lista que llevó el sello nacional y los candidatos elegidos a dedo por Cristina hicieron "la peor elección de la historia" en la provincia.

Belizán, subrayó la necesidad de una reconstrucción urgente y una mirada autocrítica "sí queremos reconstruir el PJ con los verdaderos peronistas tenemos que comenzar mirando lo que pasó el domingo pasado. Nosotros desde el Frente Primero Jujuy Avanza vamos trabajar para que el peronismo jujeño siga fortaleciendo, pero no vamos permitir que La Cámpora, los interventores o Cristina desde la cárcel nos digan lo que tenemos que hacer. No podemos tener a la corrupción a la cabeza de nuestro movimiento."

Asimismo, sostuvo que la "intervención, que fue dispuesta por el Consejo Nacional del PJ que es conducido por Cristina Kirchner, es 'nefasta’ y no contó con los votos peronistas”, mientras que el Frente Primero Jujuy Avanza logró contener a esos militantes y ofrecer una perspectiva hacia el futuro “nosotros estamos pensando en el 2027” agregó.

Belizán denunció que la conducción del partido Justicialista jujeño se maneja "desde Buenos Aires y por WhatsApp" e instó a "volver a los orígenes" y dejar de lado a quien "conduce el Partido Justicialista desde la cárcel con un teléfono".

En cuanto el rol de la legisladora Leila Chaher, dijo que tiene "obediencia de vida" a las directivas de Buenos Aires. "Leila Chaher tiene un importante patrimonio y muchas propiedades, lo que nos hace pensar si su defensa acérrima a Cristina tiene ver con convicción o es por conveniencia", indicando que la justicia debería investigar el destino de recursos de viviendas que debían construirse en Jujuy.

Verónica Valente coincidió al criticar al sector kirchnerista, señalando que las provincias intervenidas a nivel nacional sufrieron una "derrota histórica" y se quedaron "sin bancas en el Congreso". "La Cámpora es la responsable de la derrota histórica del peronismo”, porque “Cristina solo busca delegar el poder en su hijo y no le importa reconstruir el peronismo".

Belizán y Valente pidieron elecciones internas en el Partido Justicialista provincial de manera urgente. "Le exigimos a los porteños que resuelvan la situación, ya que el auto lo chocaron ellos'," sentenciaron.