Mensajes de aliento de cara a la revancha

El día posterior al fallo de AFA respecto al duelo entre Gimnasia y Deportivo Madryn que determinó la victoria del club chubutense por 3 a 0, trajo varias repercusiones de diversos lados.

El club "lobo" escribió en sus redes haciendo catarsis.

"Gimnasia siempre se defendió y trabajó con un mismo objetivo: mejorar día a día al club y devolverlo al lugar de protagonismo que merece, recuperando su imagen, prestigio e identidad dentro del deporte.

Cada esfuerzo realizado tuvo como motor el amor por estos colores y la convicción de que Gimnasia no debe estar en los últimos puestos como años anteriores sino en Primera, donde pertenece. Nunca nos beneficiaron como vemos en otros lugares y hasta aquí todo fue esfuerzo propio.

Seguiremos trabajando con el mismo compromiso, respeto, transparencia y responsabilidad, convencidos de que el camino es con unidad, trabajo y pasión.

El próximo compromiso en la ciudad de Madryn este domingo, se afrontará como una verdadera final, con la entrega y la determinación que caracteriza a Gimnasia. Juntos hasta el final".

En tanto, el entrenador de Gimnasia y Esgrima, Matías Módolo, rompió el silencio en sus redes sociales y dejó un mensaje cargado de emociones.

En su cuenta personal de Instagram, el estratega publicó un texto que refleja el sentir de todo el plantel tras la decisión que puso contra las cuerdas al elenco "albiceleste" por escritorio: "No se trata de lo que se piensa, no se trata de lo que se siente, se trata de lo que se hace con eso, de lo que hacemos para lograr nuestros objetivos, de las adversidades que atravesamos. Y así seguiremos: unidos, con mucho orgullo, dignidad y amor propio", comienza el texto que acompaña a una foto de todo el plantel y cuerpo técnico. No se pueden cambiar los hechos, pero sí podemos seguir escribiendo la historia. Nada podrá opacar nuestro trabajo inquebrantable, lo que somos y lo que queremos ser. Hasta el final!!. Vamos Jujuy", cerró el técnico en su cuenta de Instagram, dejando en claro que su equipo va a pelear hasta el final y va a la Patagonia por la hazaña.

El posteo rápidamente fue compartido por hinchas y allegados al club, quienes valoraron el mensaje de unidad y compromiso en un momento de profunda desilusión tras el fallo del Tribunal que benefició a Deportivo Madryn, club amigo de Claudio «Chiqui" Tapia, y dejó muy complicado a Gimnasia en el Reducido de la Primera Nacional.

Lo que sigue

Tras el fallo del Tribunal de Disciplina, que le dio por ganado a Deportivo Madryn, la Primera Nacional ya tiene un panorama de certeza total de cómo seguirá el Reducido. Este fin de semana se jugarán las revanchas de los cuartos final.

El domingo por la noche, cuando finalice el partido entre Estudiantes y Tristán Suárez, se sabrá cuáles son los 4 equipos que seguirán en la pelea por ascender a la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Los partidos revancha comenzarán con los siguientes resultados en su respectivo global: Deportivo Madryn 3-0 Gimnasia; Atlanta 0-1 Morón; Estudiantes de Río Cuarto 0-0 Gimnasia y Tiro; Estudiantes 0-0 Tristán Suárez.

Los cuatros conjuntos que clasifiquen a semifinales tendrán, al menos, dos partidos por delante. Mientras que el que se consagre ganador del Reducido deberá jugar cuatro más, ya que la final será ida y vuelta, aunque sin ventaja deportiva.