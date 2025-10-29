Mañana arranca el Torneo Relámpago "Hugo Cid Conde"

Todo listo, mañana se pone en marcha el Torneo "Hugo Cid Conde" tras la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol donde se definió la forma de disputa y el fixture de primera división femenino y masculino. Es importante aclarar que participan los clubes que decidieron disputar esta competencia, a excepción de Sportivo Palermo y Atlético Talleres. El certamen respaldado por la Municipalidad de San Salvador contará con 17 clubes que estarán divididos en 3 zonas y por ende todos los encuentros se jugarán en capital.

Sabiendo que los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros clasifican a la siguientes ronda. A continuación se detallarán como está integrado el Grupo 1: Malvinas FC, Comercio, La Viña, Atlético Palpalá, Universitario y Belgrano.

El Grupo 2 está conformado por Zapla, San Francisco, Alberdi, Gorriti, Cuyaya y El Cruce. Y el Grupo 3 tiene a Luján, Los Perales, Nieva, Lavalle y Gimnasia.

Mañana se jugará la 1º fecha en "La Tablada" entre Altos Hornos Zapla vs San Francisco, en femenino lo harán a las 14.30 y en masculino desde las 16.30. En el "Líbero Brabo" se medirán Alberdi vs Gorriti, en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. Y en "La Tablada" desde las 19 en femenino y a partir de las 21 en masculino se verán las caras Cuyaya vs El Cruce.

Mientras que el viernes se disputarán otros 3 encuentros comenzando en "La Tablada" se toparán Belgrano vs Universitario, en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16:30. Así también en el "Líbero Brabo" se enfrentarán Lavalle vs Nieva, en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. Y en "La Tablada" desde las 19 en femenino y en masculino a partir de las 21 Luján vs Los Perales

En tanto que el domingo nuevamente en el estadio "La Tablada" jugarán Malvinas vs Comercio, en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30 y en el estadio "Líbero Brabo" lo harán La Viña vs Atlético Palpalá, en femenino a las 14.30 y en masculino desde las 16.30.

En la presente instancia Gimnasia y Esgrima quedará libre.