Secretaría de Ordenamiento Territorial
Copa Sudamericana
La Mendieta
Liga jujeña de Fútbol
deporte social
PARTIDO JUSTICIALISTA DE JUJUY
Paritarias 2025
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Ministerio de Educación
Escuela Provincial de Arte
Deportes

Magno refuerza el ataque del "expreso"

Además se sumó el golero Vallejos y el volante Caballero.

Miércoles, 29 de octubre de 2025 00:00

El domingo a las 20 en el estadio "Plinio Zabala" recibirá a Racing de Ojo de Agua de La Quiaca por la fecha 3 de la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 pero con el aliciente de que se concretará la inauguración del sistema lumínico led, algunas mejoras en los baños y más aún con el aliciente de haber incorporado a Diego Magno que podría hacer su presentación. El delantero de 41 años proviene de Central Norte de Salta y se despidió tras 17 años en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto en la Primera Nacional, llegó a Perico y se puso a entrenar a la par del grupo para quedar a disposición del técnico Ismael Rodríguez.

Además días antes ya se habían sumado el volante Lucas Caballero, el arquero Mauricio Vallejos, los delanteros Jesús Guaymás y Gastón Mamaní. En estos días se sumará Matías Ruíz que fue anotado en la lista de buena fe.

Diego Leandro Magno nació el 5 de agosto de 1984 en Salta, y surgió de Sportivo El Carril. Sin embargo fueron sus actuaciones en Atlético Chicoana las que hicieron que dirigentes "azabaches" posaran sus miradas en el "Sacha". Llegó a Central Norte en 2008 e hizo su debut liguista contra Pellegrini el 20 de abril en el estadio "Dr. Luis Güemes" que terminaría con victoria por 2 a 1. Respecto a los torneos organizados por AFA, Magno debutó el 5 de octubre de ese mismo 2008, cuando ingresó desde el banco de suplentes en un partido por el torneo Argentino B contra La Florida de Tucumán en el Martearena, cotejo en el que se impuso por 1 a 0. En todo su recorrido vistiendo la camiseta "azabache" alcanzó dos logros importantes, como los ascensos 2010 (del Argentino B al A); y el de 2024 (del Federal A a la Primera Nacional). Mientras que fue expulsado en cuatro ocasiones en total.

 

