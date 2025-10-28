La Feria de las Ofrendas y las Flores se instala por tres días en la ex Estación

El Centro Cultural “Manuel Belgrano” (ex Estación de Trenes) será el escenario, desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, de una nueva edición de la “Feria de las Ofrendas y las Flores”. El evento, organizado por la Municipalidad, conmemora el Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, y permanecerá abierto de 8 a 22 horas.

Durante las tres jornadas, más de 110 comerciantes de la economía popular ofrecerán a la comunidad una amplia variedad de productos tradicionales para la recordación, como ofrendas, coronas, flores artificiales, empanadillas, chichas de maíz y maní, y confites.

Adrian Montalvo, director de Ferias, expresó su expectativa por esta nueva edición y destacó la alta demanda de participación. “Ya tenemos empadronadas a 110 personas que presentaron los requisitos exigidos, como fotocopia del DNI, carnet sanitario y certificado de manipulación de alimentos”, señaló. Además, explicó que el objetivo es que “las personas que concurran a adquirir las ofrendas tengan la tranquilidad de que los productos ofrecidos cuentan con las garantías necesarias para su consumo”.

Para facilitar la circulación y la experiencia de los visitantes, la feria fue cuidadosamente sectorizada y ordenada. Montalvo detalló que una normativa establece que cada puesto debe contar con una estructura de 3x3 metros, “lo que permitirá un mejor aprovechamiento del espacio y mayor comodidad para los vecinos”.

El funcionario subrayó que “el intendente Raúl Jorge dispuso dar un lugar destacado a los comerciantes de la economía popular, brindándoles un espacio adecuado” para que puedan ofrecer sus productos.

Finalmente, Rosa Sáenz, subdirectora del área, invitó a toda la ciudadanía a acercarse a apoyar esta tradición. “Todo está organizado para recibir a los vecinos. Invitamos a colaborar con los comerciantes de la economía popular adquiriendo sus productos”, concluyó, y agregó que se entregará un reconocimiento al puesto más ordenado y atractivo de la feria.