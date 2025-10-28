Paritarias: el Gobierno ofrecería un 4% en dos tramos y un bono de fin de año

El Gobierno de la Provincia convocó a los gremios a una nueva reunión paritaria este martes, en la que presentará una oferta salarial que sería de un 4% y analiza el pago de un bono extraordinario para los meses de diciembre y enero.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Innovación Educativa de Alto Padilla, con reuniones separadas para los gremios de Nivel Primario (a las 17) y Nivel Secundario (a las 19). Según confirmaron fuentes oficiales, la propuesta del Ejecutivo provincial consiste en una mejora del 4% distribuida en dos tramos: un 2% en octubre y otro 2% en noviembre. Además, se prevé un aumento en los mínimos salariales.

La novedad más significativa de esta ronda de negociación es que la administración evalúa, junto a los gremios, el pago de un bono de fin de año. Este incentivo se abonaría en dos cuotas, durante diciembre y enero, aunque su monto exacto será uno de los puntos centrales de la discusión en las próximas reuniones.

En paralelo a las discusiones con el sector educativo, el Gobierno jujeño tiene previsto continuar con la agenda paritaria con otros gremios estatales durante todo el miércoles 29 de octubre. Las reuniones se llevarán a cabo en el Ministerio de Hacienda, con un cronograma que incluye a asociaciones como ATSA, UPCN, ATE y varios sindicatos municipales, entre otros.

El objetivo declarado del Ejecutivo es actualizar los acuerdos laborales de todos los sectores frente al actual contexto económico, manteniendo un canal de diálogo abierto con los representantes gremiales.