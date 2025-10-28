Se lucieron Selene Miy y Torena

Las escuelas de patín artístico sampedreñas siguen trabajando en el crecimiento de esta disciplina y para ello prepararon una presentación especial en instalaciones del Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de la ciudad ramaleña.

En la oportunidad, los patinadores Selene Miy (medalla de bronce 2025 del Panamericano de Clubes) y Santino Torena (medalla dorada 2025 del Panamericano de Clubes) deslumbraron con una coreografía juntos.

Patinar en la disciplina "parejas" es el punto fuerte de Selene, es su esencia prácticamente. "Así que cuando estuvo la propuesta desde la escuela Epasp de llevar adelante esta presentación se la planteé, la verdad no creí que se animara, pero su felicidad fue notoria desde el primer momento", comentó la madre y una de las entrenadoras de la ganadora del Cóndor de Oro 2024, Virginia Zambrano.

La coreografía comenzó a prepararse un par de días antes. Santino y su entrenador se acercaron al club "lobo" junto a la familia del joven, que también acompañó desde el primer momento. Rápidamente se pudo lograr una simbiosis fuerte y armoniosa, dada la calidad de éstos patinadores.

La presentación fue un éxito y cumplió con el objetivo; regalarle al público presente la versatilidad de éste deporte.

Por otra parte, recientemente, Zambrano acompañó al patinadora de club Tiro, Agustina Balderrama, a la final nacional "Copa Ernesto González Molina" que tuvo lugar en el CEF Nº 29, en Santa Fe.

Los mejores patinadores del país en la categoría "C" estuvieron presentes en la competencia y entre ellos Agustina, representando a la entidad sampedreña y sumando experiencia en una torneo tan importante.

Se trató una vivencia más que positiva de cara al futuro, ya que competir a nivel nacional implica siempre crecer.