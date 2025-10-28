River: Otra lesión de Driussi

El segundo ciclo de Sebastián Driussi en River está siendo una montaña rusa marcada por las lesiones. Después de un inicio irregular en el año, el delantero había logrado consolidarse como figura y goleador del equipo, pero una nueva molestia muscular lo vuelve a marginar.

En el partido por Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, su segundo encuentro tras regresar de un desgarro, Driussi debió ser reemplazado en el primer tiempo y los estudios confirmaron que era una distensión en el isquiotibial izquierdo.

Las pruebas médicas revelaron que Driussi se resintió de la lesión anterior que había tenido y el tiempo estimado de recuperación será de entre dos y tres semanas, por lo que su presencia en los próximos compromisos está prácticamente descartada.

Así, el delantero se perderá el duelo frente a Gimnasia La Plata, vital en la pelea por estar acomodado en la tabla para los playoffs, y está más afuera que adentro del Superclásico ante Boca el domingo 9 de noviembre.