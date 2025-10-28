"Lobitos 2025" pasó con éxito en su 6º edición

Con gran éxito se concretó el Encuentro de Minivoley denominado "Lobitos 2025" que se disputó en el polideportivo del Colegio Santa Teresita. Con grato orgullo y por 6to año consecutivo, bajo la coordinación de Alberto Guevara se concretó un nuevo torneo donde se congregó una nutrida cantidad de clubes e instituciones de la provincia, esas que le brindan una especial atención a sus bases, las cuales representan el futuro del vóley jujeño.

Lo importante que en esta etapa de formación el certamen de minivoley mas convocante de nuestra provincia, asistieron clubes como ser Sociedad Española, Club Universitario, Club General Lavalle, ADV de Alto Comedero, Amigos Vóley Perico, Club Ciudad de Nieva, Cidef, Sirio Vóley, Coronel Arias, Santa Rita, CAI, Fénix, Club Atlético Gorriti, Evofor, Gimnasia y Esgrima lo cual significó un fuerte respaldo para los organizadores que tienen la ilusión de continuar potenciando el mismo.

En declaración de Alberto Guevara ante diario El Tribuno de Jujuy, resaltó que "agradecemos y felicitamos a todos los chicos que asistieron, los cuales fueron acompañados por sus entrenadores y muchos familiares, la cual siempre es fundamental en esta parte de su desarrollo deportivo y social", expresó.

En otro tramo el dirigente sostuvo que "internamente destacamos, felicitamos y agradecemos, a todos los asistentes de nuestro gran evento. Fueron nuestros entrenadores, jugadores y jugadoras, de otras categorías superiores, madres y colaboradores que siempre se prestan para estar dispuestos a colaborar con el vóley de Gimnasia y Esgrima", agregando que "de las muchísimas y variadas actividades que desarrollamos y sostenemos en nuestro entorno deportivo contamos con ese apoyo que lo hace aún más motivante poder seguir generando alternativas y formación", finalizó.

Todo los caminos conducen que el crecimiento de las bases se forje en la preparación y constancia de los clubes para que se pueda tener mayor experiencia. De esa forma nivelar un juego que sea beneficioso en los diferentes selectivos de Jujuy para afrontar diferentes competencias.