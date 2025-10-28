CLAUDIO IGARZABAL

En el marco del Día del Trabajador Minero, Carlos Carrillo, presidente de la Cámara Minera de Jujuy hizo hincapié a quienes hacen posible que la industria minería sea hoy el principal motor productivo de la provincia: "Gracias al esfuerzo de miles de trabajadores, Jujuy se posiciona como un ejemplo nacional de minería con desarrollo humano, diálogo social y empleo de calidad".

En el transcurso del año el sector minero se ha consolidado con más del 75% de las exportaciones jujeñas y genera cerca de 9.000 puestos de trabajo, entre empleo directo e indirecto. Al referirse a la conmemoración del Día del Obrero Minero, el presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Carlos Carrillo aseguró que "es una fecha en la que celebramos y reconocemos el valor y el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que, con su trabajo, hicieron de la minería un sector clave para el desarrollo de Jujuy. Esto no se logró de un día para el otro, sino gracias al trabajo conjunto entre el sector privado, el gremio Aoma, el Estado provincial y las comunidades de las zonas de influencia".

El dirigente subrayó que Jujuy se posiciona como una provincia modelo a nivel nacional y regional, especialmente por los programas de formación y capacitación que se vienen impulsando desde hace décadas y que se fortalecieron con la llegada de las compañías de litio como Rio Tinto y Exar. "Estos programas se tradujeron en crecimiento y desarrollo para miles de trabajadores. Hablamos de capacitaciones técnicas (física, química, matemática), formación en habilidades blandas, y de programas de terminalidad educativa para la finalización de sus estudios secundarios mientras trabajan en la industria", destacó.

Resaltó además el impacto positivo de la minería en la generación de oportunidades: "No solo para quienes trabajan directamente en el sector, sino también para las familias que dependen de empresas proveedoras de bienes y servicios. La industria minera forma personas con alta calificación, capaces de desempeñarse en cualquier otra industria del país o del exterior".

Consultado sobre la situación actual del litio, Carrillo explicó que el sector enfrenta una baja significativa en los precios internacionales, lo que obliga a fortalecer la competitividad para mantener la provincia como un destino atractivo para las inversiones. "Estamos trabajando junto a Salta y Catamarca para abordar los desafíos comunes de la región del litio. Es necesario mejorar la infraestructura -rutas, nodos logísticos y ferrocarriles- y revisar cuestiones como las retenciones, que siguen afectando a minerales como el litio y la plata", puntualizó.

El presidente de la Cámara Minera destacó la importancia de eliminar las "aduanas internas" entre provincias y promover un marco regional que potencie a los proveedores y la mano de obra local, en el marco de la Mesa del Litio.

Educación, trabajo conjunto y mirada de largo plazo

Carrillo señaló que Jujuy cuenta con una ventaja competitiva gracias a su tradición minera y a la articulación con el sistema educativo. "Venimos trabajando con el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Jujuy y organismos provinciales y nacionales para alinear la oferta educativa con las demandas reales de la industria. La idea es anticipar los cuellos de botella que puedan surgir en la formación profesional y técnica", explicó. El dirigente destacó la creación de escuelas técnicas y programas de capacitación específicos, que permiten preparar a las nuevas generaciones para integrarse al sector.

Sobre el vínculo entre la minería y las comunidades, Carrillo afirmó que el sector busca alianzas estratégicas basadas en el respeto y el diálogo. "Las empresas asociadas a la Cámara Minera van siempre un paso más allá del cumplimiento normativo. Buscamos generar sinergias con las comunidades, promoviendo educación, infraestructura, deporte, cultura y fortaleciendo a los productores locales", remarcó.

Finalmente, destacó los resultados visibles de este trabajo conjunto: "Cuando uno visita localidades como Olaroz Chico, ve el crecimiento constante y cómo la comunidad adopta una mirada de largo plazo, aprovechando las oportunidades que brinda la minería para diversificar su desarrollo".