Se incendió una vivienda en Perico

Un violento incendio consumió una vivienda en la madrugada de este lunes 27, en la esquina de Gorriti y Sargento Cabral del barrio Facundo Quiroga, en Ciudad Perico. Según relataron vecinos del lugar, la casa se encontraba deshabitada en el momento en que se desató el siniestro.

La hipótesis de un hecho intencional cobró fuerza a partir de testimonios recogidos en el lugar. Varios testigos afirmaron haber visto a una persona salir de la vivienda instantes antes de que el fuego comenzara, lo que activó la alarma sobre un posible incendio provocado. Sin embargo, las causas finales del hecho aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Al arribar al lugar, este medio pudo constatar que los vecinos, en un intento desesperado por evitar una mayor propagación, intentaban apagar las llamas con sus propios medios. Minutos después, efectivos de Bomberos Voluntarios y personal policial llegaron al domicilio y, tras intensos trabajos, lograron controlar la situación.

Si bien no se reportaron víctimas físicas, las pérdidas materiales en el interior de la vivienda serían casi totales, según las primeras evaluaciones.

Las investigaciones, a cargo de la Policía, se centran ahora en determinar las causas precisas del incendio y en identificar a la persona que fue vista abandonando el inmueble, con el fin de esclarecer lo sucedido.