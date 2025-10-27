Alerta máxima: el huracán Melissa avanza hacia Jamaica

Las nubes ya cubren la isla de Jamaica entera y los vientos arrecian, pero la tormenta, oficialmente, no ha llegado. El huracán Melissa, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la máxima posible, se fortaleció a lo largo del fin de semana mientras se mueve lentamente hacia el noreste por encima de las aguas cálidas del Mar Caribe, y se espera que todavía gane más fuerza en las próximas 24 horas.

El Gobierno jamaicano ha ordenado la evacuación de poblaciones vulnerables en Kingston, así como en varias otras partes del territorio, que ha sido declarado en “amenaza” por completo. “Insto a todos los jamaicanos a que se preparen, permanezcan en sus casas durante la tormenta y cumplan con las órdenes de evacuación. Cuiden de sus vecinos, especialmente de los ancianos y las personas vulnerables, y sigan rezando por la seguridad de nuestra nación. Superaremos esta tormenta y nos reconstruiremos con más fuerza”, ha dicho el primer ministro, Andrew Holness, en una publicación en X este lunes.

Con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, el ciclón es ya el más potente del mundo este año, y está entre los 10 más fuertes de los que se tienen registro históricamente. Se espera que toque tierra entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, con el ojo proyectado a pasar a unos 100 kilómetros al oeste de la capital Kingston. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió de que “el potencial de lluvia es extremo” y que “dada la lentitud de la tormenta, va a crear un evento catastrófico en Jamaica”.

Melissa azotará a la isla, que tiene una población de 2,8 millones de personas, desde varios frentes. Además de los vientos que pueden cortar las comunicaciones al tumbar postes y árboles, se esperan hasta 1.000 mm de lluvia —alrededor de la mitad de la precipitación anual promedio de Jamaica— que podrían causar inundaciones repentinas y crecidas de ríos. Como si fuera poco, se proyecta una marejada de casi cuatro metros para gran parte de la zona sur del país, incluyendo Kingston. Ante esta amenaza doble de viento y agua, la orden es que del primero se pueden esconder, de lo segundo hay que correr a zonas altas.