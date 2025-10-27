°
Municipios

Tres nuevos colectivos 0 km se suman al transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Las nuevas unidades reforzarán el servicio del transporte público de pasajeros en líneas de Alto Comedero y Campo Verde

Lunes, 27 de octubre de 2025 17:19
San Salvador de Jujuy avanza en la renovación del transporte urbano con tres nuevos colectivos 0 km

El intendente, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó la presentación de tres nuevas unidades 0 km incorporadas por la empresa “El Urbano”, que reforzarán el servicio del transporte público de pasajeros en líneas de Alto Comedero y Campo Verde. Antes de fin de año, se sumarán otras cinco unidades modernas y automáticas.

Durante la presentación, el intendente Jorge destacó el compromiso empresarial con la mejora del transporte urbano, “tener esta presentación de colectivos significa que hay empresas que están haciendo un esfuerzo enorme para mejorar los servicios en los barrios. Estos tres colectivos se sumarán a otros cinco que llegarán antes de fin de año. Dos de ellos reforzarán las líneas que van a Alto Comedero y uno cubrirá la de Campo Verde, fortaleciendo el servicio en esas zonas”, expresó.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, subrayó que esta incorporación forma parte de un proceso sostenido de mejora del sistema, “con estas tres nuevas unidades, ya sumamos 30 colectivos 0 km incorporados por distintas empresas en 2025".

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, felicitó a la empresa y resaltó el proceso de modernización del sistema de transporte, y agregó "Además, seguimos trabajando en el proceso participativo del nuevo pliego de licitación del sistema de transporte, abierto hasta el 31 de octubre, para recibir propuestas de vecinos e instituciones y plasmarlas en la ordenanza que aprobaremos a fin de año”.

 

