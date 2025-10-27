Capturan en San Salvador a un hombre con múltiples medidas judiciales

En un operativo de prevención rutinaria, el Grupo Dinámico ZORROS de la Unidad Regional 8 logró la aprehensión de un sujeto de 30 años que era intensamente buscado por la Justicia. El hecho ocurrió el domingo 26 de octubre, alrededor de las 18, en la intersección de las calles Santa Rita y San Pablo, en el Barrio La Merced de esta capital.

Según informaron fuentes policiales, la patrulla motorizada interceptó al individuo y, tras realizar una verificación de identidad en el sistema SI.F.CO.P., se confirmó que el mismo registraba múltiples medidas judiciales vigentes en su contra. Entre las restricciones impuestas se encontraban la libertad bajo caución, la prohibición de salir del país y de la provincia de Jujuy, y la obligación de comparecer por una causa vinculada a delitos de amenazas.

Inmediatamente después de confirmar los antecedentes, los efectivos procedieron a su arresto. El requerido fue trasladado y alojado en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para las actuaciones correspondientes.