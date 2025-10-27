Buscan a un joven taxista desaparecido tras hallar su vehículo abandonado

La Policía de la Provincia intensifica la búsqueda de Armando Lautaro Avilez, un taxista de 25 años residente en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, quien se encuentra desaparecido desde el domingo 26 de octubre.

El hecho que genera mayor alarma en el marco de la investigación es el hallazgo del vehículo en el que el joven solía trabajar. La unidad fue encontrada abandonada en la ciudad de San Pedro, sin que hasta el momento se tengan rastros de Avilez.

Frente a este escenario, las autoridades han hecho un llamado urgente a la comunidad. Quienes posean cualquier información que pueda contribuir a localizar a Armando Lautaro Avilez, pueden comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911, a los teléfonos 388-6860239 o 388-6828607, o bien acercarse a la comisaría más cercana para brindar los datos.