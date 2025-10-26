Jornada para reflexionar y "cuidar a quien nos cuida"

El departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, acompañó la jornada "Cuidar a quien nos cuida - Expo Mujer Saludable y Emprendedora", que tuvo lugar en el Multiespacio "Perro Solís" del barrio Chijra.

Durante la actividad, el equipo técnico del Departamento participó con un stand informativo, brindando asesoramiento y materiales de difusión sobre derechos e igualdad de oportunidades. Además, se entregaron folletos a cada uno de los stands participantes, fortaleciendo el trabajo articulado con las distintas instituciones y promoviendo la construcción de redes comunitarias.

El acompañamiento estuvo encabezado por Romina Machaca, referente del Distrito Norte y técnica del equipo, junto a Carolina Bury y Lucía Aisama, quienes destacaron la importancia de generar espacios de encuentro que reconozcan y valoren el rol de las mujeres como cuidadoras, emprendedoras y agentes de cambio en la comunidad.

Contra la violencia

Por otra parte, en el marco del programa "La Muni junto a Vos" se llevó a cabo una jornada de prevención de la violencia de género en el barrio Belgrano de la capital provincial a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

Con un stand informativo se acercaron herramientas para que vecinos y vecinas puedan identificar situaciones de violencia por motivos de género, conociendo tipos y modalidades para así poder pedir ayuda inmediata. Para tal caso se dieron a conocer los servicios que ofrecen los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en Jujuy.

Estos dispositivos cuentan con profesionales de trabajo social, abogacía y psicología quienes analizan cada caso y realizan el acompañamiento correspondiente. Es de destacar que la asistencia psicológica y el asesoramiento legal son gratuitos.