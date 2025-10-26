°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Patin Carrera
Starlight
Municipalidad capitalina
futbol español
Liga Jujeña
regional
El tiempo en Jujuy
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Patin Carrera
Starlight
Municipalidad capitalina
futbol español
Liga Jujeña
regional
El tiempo en Jujuy
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Jornada para reflexionar y "cuidar a quien nos cuida"

En distintos espacios, el municipio capitalino atendió a la comunidad.

Domingo, 26 de octubre de 2025 06:28
Dialogo y contención | en el Multiespacio "Perro Solís" del barrio Chijra.

El departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, acompañó la jornada "Cuidar a quien nos cuida - Expo Mujer Saludable y Emprendedora", que tuvo lugar en el Multiespacio "Perro Solís" del barrio Chijra.

Durante la actividad, el equipo técnico del Departamento participó con un stand informativo, brindando asesoramiento y materiales de difusión sobre derechos e igualdad de oportunidades. Además, se entregaron folletos a cada uno de los stands participantes, fortaleciendo el trabajo articulado con las distintas instituciones y promoviendo la construcción de redes comunitarias.

El acompañamiento estuvo encabezado por Romina Machaca, referente del Distrito Norte y técnica del equipo, junto a Carolina Bury y Lucía Aisama, quienes destacaron la importancia de generar espacios de encuentro que reconozcan y valoren el rol de las mujeres como cuidadoras, emprendedoras y agentes de cambio en la comunidad.

Contra la violencia

Por otra parte, en el marco del programa "La Muni junto a Vos" se llevó a cabo una jornada de prevención de la violencia de género en el barrio Belgrano de la capital provincial a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

Con un stand informativo se acercaron herramientas para que vecinos y vecinas puedan identificar situaciones de violencia por motivos de género, conociendo tipos y modalidades para así poder pedir ayuda inmediata. Para tal caso se dieron a conocer los servicios que ofrecen los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en Jujuy.

Estos dispositivos cuentan con profesionales de trabajo social, abogacía y psicología quienes analizan cada caso y realizan el acompañamiento correspondiente. Es de destacar que la asistencia psicológica y el asesoramiento legal son gratuitos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD