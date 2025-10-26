Rivarola "Estamos orgullosos de la elección que hicimos"

Esta noche, dirigentes y militantes celebraron el desempeño electoral en la sede ubicada en la calle Salta, donde compartieron el orgullo por el trabajo realizado y el optimismo de “abrir un nuevo camino” para un proyecto que “recién empieza”.

En este sentido el referente del frente Rubén Armando Rivarola celebró la construcción que se logró en la campaña y aseguró que este es un proyecto que recién comienza.

"El peronismo jujeño está de pie, y lo quiero decir: no nos van a manejar desde afuera. Este proceso recién empieza. Por eso, desde el martes mismo, tenemos que comenzar a trabajar con la frente en alto por el 2027, porque nos merecemos volver a ser gobierno. No tengo dudas de que de nuestras filas va a salir algún compañero que va seguir trabajando por el bienestar de todos los jujeños y en espacial de aquellos que confían en el peronismo”, indicó.

Rivarola destacó la cantidad de votos obtenido en un tiempo récord: "Logramos 60 mil votos en un trabajo de apenas 55 días, a puro esfuerzo y corazón. Eso demuestra que Jujuy es peronista. La única deuda pendiente es unirnos un poco más y que, de una vez por todas, dejen de venir a marcarnos la cancha desde afuera."

El dirigente fue enfático al diferenciar su gestión de las injerencias nacionales: "Parecía imposible pelear con dos aparatos que operaban desde Buenos Aires. Nosotros tenemos un 'fuerte jujeño', no tuvimos tutela nacional. Y estamos contentos de nuestro esfuerzo y nuestros resultados."

Rivarola fue categórico al señalar la responsabilidad de la división "Nosotros no hicimos mal nada. Los que hacen mal son los que vienen desde Buenos Aires, desde La Cámpora, queriendo imponer a su candidato. Si hubiéramos estado juntos, la historia sería otra; hubiéramos sacado 130 mil votos."

"Esperamos que estos resultados le muestren a todos que no podemos tener un partido intervenido. Necesitamos y exigimos ir a elecciones internas en nuestro Partido Justicialista. No le tenemos miedo a ir a elecciones."

Sobre los resultados a nivel nacional, Rivarola expresó su sorpresa y preocupación “fue una sorpresa ver que a muchos jujeños no les importó que se maltratara a los jubilados, que se maltratara a la gente. Creo que tenemos que fortalecer el mensaje, ser más claros en lo que está en juego para el pueblo."