Mario Pizarro: "un día para celebrar la democracia"

El candidato a diputado nacional por el frente Jujuy Crece, Mario Pizarro, emitió su voto en una jornada que, según sus declaraciones, se desarrolló con total tranquilidad y normalidad en toda la provincia. Pizarro destacó la importancia cívica del acto, resaltando que "cada votación es una oportunidad para fortalecer a la democracia que hace 42 años logramos conseguir".

El dirigente de Jujuy Crece subrayó el valor del proceso electoral, enfatizando que "hoy el pueblo puede elegir a quienes lo van a representar".

Pizarro comentó a la prensa que su jornada inició de manera serena, desayunando con amigos. Anunció que continuará su día recorriendo diversas localidades para seguir de cerca el desarrollo de los comicios. En ese sentido, destacó la tranquilidad con la que se llevó a cabo toda la campaña electoral.

"Vamos a seguir de cerca lo que está pasando en las escuelas, estamos tranquilos y con mucha paz", aseguró el candidato.

Asimismo, aprovechó para felicitar a las personas clave en el desarrollo de la votación: "Felicito a los presidentes de mesas, los fiscales y los responsables de las escuelas que están haciendo posible que todos los jujeños se expresen".

Finalmente, Pizarro hizo una mención especial a la implementación de la Boleta Única de Papel, señalando que es un avance en el proceso democrático que "agilizó de forma considerable la votación". El candidato espera un desarrollo pacífico y transparente hasta el cierre de los comicios.